Uitgeruste Dumoulin vlamt als vanouds op NK tijdrijden

Rust

Hij was ook gemotiveerd geweest voor Zwitserland, zei hij. 'Maar als het niet loopt, kun je wel doorrijden, maar dan sta je ook hier met lege handen. Dan heb je er niks aan. De ploeg en ik hebben toen besloten om echt rust te pakken.'



Dat was er na de Giro niet meer van gekomen, mentaal en fysiek niet. Hij is na Zwitserland wel blijven trainen, maar nu kon hij echt afstand nemen. Het resultaat: thuis is de tuin eindelijk klaar en kan hij zich er ontspannen op loungebanken, in de wetenschap dat hij nog één keer aan de bak moest in Montferland. De rust heeft hem de titel opgeleverd, daar is hij van overtuigd.



Hij was diep gegaan. Het was heet, na afloop voelde hij zich zelfs wat draaierig. De eerste tussentijden lag hij nog iets achter op zijn concurrenten. Hij concentreerde zich op de voor hem rijdende Van Emden, hij dacht hem later op een klimmetje te kunnen pakken. Vanuit de volgauto kwam toen de waarschuwing dat er meer kapers op de kust waren, onder wie Clement en Gesink. Vanzelf ging het niet. 'Dit is wereldtop, hè. De ene keer is het Jos, dan ben ik het, dan is het Stef. Je moet in topvorm zijn om die jongens te kunnen kloppen. Het maakt die titel veel waard. Aan de andere kant had ik het ook niet erg gevonden 'm hier gewoon te kunnen ophalen.'