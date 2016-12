Uitgerekend Siem de Jong pijnigt Ajax bij weerzien Arena

Hij verprutste een eerste grote kans, maar maakte later toch de 1-1 Siem de Jong schiet de 1-1 langs Ajaxdoelman André Onana. © ANP

Saillanter kan het bijna niet. Siem de Jong werd opgeleid door Ajax, won er landstitels en was er aanvoerder. Zijn tijdelijke overstap naar PSV lag bij beide supportersgroeperingen niet lekker. Maar ja, Ajax wilde hem niet terug, zo leerde Siem na een belletje, en in nog een buitenlands avontuur had hij geen trek. 'Zo gaat het soms in het voetbal', stelde hij bij zijn komst met zachte stem.



Hij was lang ongelukkig in Eindhoven. Als voetballer, niet als mens. PSV heeft haast geen ritme, daardoor komt hij er zelf ook niet in. En dan raakte hij, welja, ook maar weer eens geblesseerd. Pas vorige week tekende hij voor zijn eerste doelpunt, het enige ook nog, tegen Go Ahead Eagles. Juist op tijd, het PSV-publiek had al aardig de pik op hem, aan de borreltafels op tv werd hij uitgelachen. Siem de Jong leek niet onder de indruk van zijn ontvangst door het thuispubliek in de Arena, waarvan zowel gefluit als geklap kwam. 'Als ik het veld op loop, zit ik sowieso vol adrenaline.'