Uitgeputte zeiler Pieter Heerema: 'Voor een oud lichaam als dat van mij is dit te veel'

Onvoorstelbaar zwaar

De race was onvoorstelbaar zwaar, stelt hij herhaaldelijk, waarna telkens de tranen in zijn ogen springen. Het was niet de eenzaamheid die hem parten speelde, zegt hij. Alleen zijn is an sich geen probleem voor hem. 'Maar je wil de mogelijkheid hebben om te kiezen wanneer je alleen bent en wanneer niet.'



Vooral in tijden van malheur - de No Way Back werd geplaagd door een reeks van elektronische storingen - vond de topman van het offshoreconcern Heerema het lastig dat hij alles alleen moet oplossen. 'Het was zo diep ingrijpend. Ik heb dingen in mezelf ontdekt waarvan ik niet eens wist dat ik die had.'



Vanwege de uitputtingsslag om deze achttien meter lange racemonsters te zeilen acht hij deelname aan de volgende editie van de Vendée Globe, die in 2020 van start gaat, uitgesloten. 'Ik ben nu 65. 69 is te oud voor deze race. 65 is eigenlijk al te oud.' Hij lacht. 'De race is zo fysiek. Met een beetje wind kan ik al niet meer in de kajuit rondlopen. Ik heb 24 uur per dag mijn kniebeschermers aan gehad. Voor een oud lichaam als dat van mij is het te veel.'