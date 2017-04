Typische Robbengoal velt Borussia Dortmund

Zolang het werkt ga ik er mee door Arjen Robben

Twee weken geleden, in de interland tegen Bulgarije, was Robben nog maar een schim van zichzelf. Hij deelde toen in de Oranje-malaise, waardoor de kansen op plaatsing voor het WK volgend jaar in Rusland aan een zijden draadje hangen. Op de prestaties bij zijn club Bayern heeft het geen effect. Zaterdag was hij uitblinker en voor de verdediging ongrijpbaar bij zijn 3-1. 'Zolang het werkt ga ik er mee door', was zijn reactie na afloop. Het was zijn tiende treffer in totaal tegen Borussia Dortmund, zijn favoriete tegenstander.



De Nederlander verheugt zich op 'de mooie komende maand, waarvoor je hard gewerkt hebt'. Bayern maakt daarin kans op de triple. Het kampioenschap lijkt een kwestie van tijd, in de beker staat over twee weken de halve finale op het programma en woensdag wacht Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. De titelhouder speelde in de stadsderby tegen Atletico gelijk (1-1). Robben zal woensdag in München Real-voorstopper Pepe niet tegen het lijf lopen: die viel uit met twee gebroken ribben.