Twentefans zingen weer voor hun jonge elftal

Jeugdige ploeg

65 keer begon er dit seizoen een tiener bij Twente in de basis

Aan de andere kant is het jeugdige enthousiasme de kurk waar Twente op drijft. 65 keer begon er dit seizoen een tiener bij Twente in de basis. Ajax volgt op enige afstand. Bij de Amsterdammers verscheen 33 keer een tiener aan de aftrap. Opvallend: Feyenoordcoach Van Bronckhorst begon dit seizoen nog niet een keer met een speler jonger dan 20 jaar aan de wedstrijd.



Door het onverwachte succes komt de straf die Twente als gevolg van het gevoerde wanbeleid kreeg opgelegd als een boemerang terug. De club werd drie jaar uitgesloten van Europees voetbal. Zo zwaar leek die sanctie niet, in Enschede zou immers degradatievoetbal gespeeld gaan worden. Overleven was het devies.



Ermis ligt er niet wakker van dat de play-offs straks aan de neus van Twente voorbij gaan. Volgens hem zijn dit de overgangsjaren voor de club. 'We hebben de tijd om te bouwen aan een nieuw elftal dat straks weer om de prijzen kan meedoen. We zijn nog altijd de vierde club van Nederland. Waaraan ik dat merk? Er zitten elke thuiswedstrijd 25 duizend supporters in het stadion.'



Zij prijzen zich gelukkig met het feit dat de club nog bestaat. Op de tribunes wordt met een biertje in de hand weer over voetbal gepraat. Ermis: 'Ouderwets discussiëren of het wel of geen buitenspel was. Daarvoor ben en blijf je toch supporter.'