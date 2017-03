Tweets van Trump maken kritische footballspeler brodeloos

Kaepernick: monddood of geen contract

Colin Kaepernick (29) was voorbestemd voor American football-roem. Drie jaar geleden verlengde de speler zijn contract bij club San Francisco 49ers voor 116 miljoen euro. Inmiddels is hij clubloos en is het de vraag of hij ooit nog op het veld zal staan in topcompetitie NFL. Is hij simpelweg niet goed genoeg meer of is het de prijs die hij betaalt als uitgesproken sporter?