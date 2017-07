Tweede plek Groenewegen, Kittel simpelweg te snel

Het was een welhaast perfecte sprint van Dylan Groenewegen. Want waar kun je beter zitten dan in het wiel van de beste sprinter van allemaal? Maar zelfs uit de wind, achter de brede schouders van Kittel, kon Groenewegen niet genoeg snelheid maken om de Duitser te kloppen in de laatste meters.



Groenewegen: 'Ik werd perfect afgezet door Timo (Roosen, red.). Ik dacht: ik ga vroeg aan, op zo'n 350 meter. Maar dat dacht Kittel ook. En hij is in zo'n vorm, hij valt niet stil.'



Een tweede plek was Groenewegen best tevreden mee, zei hij voor de camera's van de NOS. Het was zijn beste prestatie in de Tour de France tot nu toe. 'En misschien dat Marcel Kittel wel een foutje maakt op de Champs-Élysées, laten we daar op hopen.'