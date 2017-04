Tweede plaats uit zicht voor PSV na gelijkspel tegen Twente

FC Twente had zichzelf zondag voor schut gezet door in eigen huis van Go Ahead Eagles te verliezen, maar de ploeg van coach René Hake hervond zichzelf tegen PSV. Het was een wonder dat PSV met 1-1 de rust haalde, want Twente had wel vier keer kunnen scoren. Spits Enes Ünal bleek fit genoeg om aan te treden tegen PSV en maakte prompt het verschil. De Turkse aanvaller was met subtiele passeerbewegingen en een verfijnde traptechniek een plaag voor de PSV-defensie.



Het dilemma voor FC Twente is dat het nergens voor speelt, omdat de club na het wanbeleid onder regie van Joop Munsterman en de vorige raad van commissarissen voor drie jaar uit Europa werd verbannen. Zesde of zevende; het maakt voor Twente in die zin niets uit. De club leeft nog en dat mag met een schuldenlast die was opgelopen tot 60 miljoen een mirakel worden genoemd.