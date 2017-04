Twee buitenspelgoals Ronaldo tegen Bayern: 'Modern voetbal gaat te snel voor scheidsrechters'

Arbiter Viktor Kassai en zijn team zagen onder meer in de verlenging bij twee treffers van Cristiano Ronaldo een buitenspelsituatie van de Portugese sterspeler over het hoofd. Ook was de tweede gele kaart voor Arturo Vidal twijfelachtig. Bij Real Madrid daarentegen mocht Casemiro blijven staan, ondanks enkele overtredingen waarvoor de Braziliaan misschien een tweede gele kaart verdiende.



'Normaal spreek ik niet over de scheidsrechter maar in dit geval zijn het zijn cruciale beslissingen die deze kwartfinale beslissen', zei Arjen Robben na afloop. 'Het is een grote domper, want de wedstrijd was reclame voor het voetbal maar beslist door iemand met een fluit.'



Ook bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München mengde zich na de wedstrijd in het debat: 'Ik heb nog nooit zo veel woede gevoeld over de afloop van een wedstrijd. Pure woede, omdat we zijn bedrogen, in de ware zin van het woord.'