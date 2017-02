Turnsters VS beschuldigen arts van turnteam van misbruik

Honderden jonge turners

Ook de Amerikaanse kranten Indystar en USA Today deden onderzoek naar het misbruik. Volgens hen zijn in de afgelopen twintig jaar honderden jonge turners misbruikt in de VS. Het zou gaan om jongens en meisjes uit alle delen van het land.



Officials zouden niets hebben gedaan om het misbruik tegen te gaan, terwijl ze er in meerdere gevallen wel vanaf wisten. Meerdere turnsters zeggen in de kranten het misbruik intern te hebben aangekaart, maar dat daar niets mee is gegaan.



Het is al het tweede omvangrijke misbruikschandaal in de sportwereld dat in korte tijd aan het licht komt. In november werd het Engelse voetbal opgeschrikt door een vergelijkbare affaire.