Tsonga aimabele winnaar van flets ABN-toernooi

Afzeggingen

Het is voor toernooidirecteur Richard Krajicek om gek van te worden. Vorig jaar meldde Roger Federer zich af met een knieblessure, nu werd het ATP-toernooi in Rotterdam onthoofd door de absentie van de beoogde publiekstrekkers Rafael Nadal en Stan Wawrinka. In tegenstelling tot in 2016 kende het toernooi in de 500-categorie nu een sterk deelnemersveld. Maar Tsonga-Goffin was geen finale die lang in de herinnering zal voortleven.



Goffin stond na tien partijen in twaalf dagen met een lege tank in zijn tweede finale op rij. De lichtvoetige baseliner had zaterdag in de halve finales geen kind gehad aan de Franse qualifier Pierre-Hugues Herbert. Na een valse start strafte Tsonga de kwetsbare tweede opslag van Goffin steeds vaker af met zijn zwiepende forehand. In 2016 struikelde Gaël Monfils in Rotterdam in de finale, Tsonga zette met zijn titel een Franse traditie voort.