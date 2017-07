Tranen bij Marcel Kittel na winnen eerste massasprint van de Tour

'Marcel Kittel zat zo ver achterin op een kilometer van de aankomst dat ik dacht: die gaat vandaag niet meesprinten', zei Lotto-Jumbo-renner Paul Martens direct na de finish voor de camera's van de NOS. 'Maar een minuut later hoorde ik dat hij had gewonnen.'



Het illustreert de machtige sprint van Kittel, die in huilen uitbarstte na de streep. Een beladen Tour de France is het voor de Duitser, die bijna persoonlijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor de hernieuwde populariteit van het wielrennen in Duitsland. Samen met onder andere John Degenkolb en André Greipel is hij onderdeel van de nieuwe generatie Duitse renners die al jaren veel successen boekt.



'Ik wilde deze etappe heel graag winnen', zei de 29-jarige Duitser van Quick Step. 'Voor mij was het echt een doel, de rit winnen die van start ging in Duitsland.'