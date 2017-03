Trampolinesport wil meer samenwerking met populaire springparken

Het is van origine toch een beetje een stoffige sport, en lastig te begrijpen voor het publiek Wolther Kooistra, eigenaar Bounz-parken

Een van de taskorceleden is Piet Bet, bestuurslid van trampolinevereniging Triffis in Alkmaar. Hij erkent dat er werk aan de winkel is. 'We kunnen als Nederland niet concurreren met grote landen als China, daar hebben we te weinig sporters voor. Onze vijver is klein, dus moeten we zoveel mogelijk het niveau verhogen.'



Wetenschappelijke inzichten gebruiken om tot betere prestaties te komen, de sport aanprijzen bij het grote publiek en beter samenwerken met trampolineparken zijn wat hem betreft noodzakelijk. Voor die parken biedt samenwerking ook voordelen. Trampolinespringen vereist bijvoorbeeld goede begeleiding en training, iets waar de sportieve tak van waarde in kan zijn.



In 2016 telde Nederland 32 trampolineparken en dat aantal groeit. De trend kwam een aantal jaar geleden overwaaien vanuit de Verenigde Staten. Tegelijkertijd stijgt het aantal wedstrijdsporters bij de KNGU al jaren. Een samenhang is niet ondenkbaar.



Wolther Kooistra, eigenaar van de elf Bounz-parken in Nederland, is in gesprek over een dergelijke verbinding met de bond. Hij opende in 2011 het eerste park in Nederland. Het bevorderen van sporten was toen al zijn intentie. 'Ik zocht naar een manier om het trampolinespringen en gymnastisch bewegen voor kinderen te promoten. Het is van origine toch een beetje een stoffige sport, en lastig te begrijpen voor het publiek.'