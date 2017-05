Trainer Bosz na 'bizarre' wedstrijd Ajax: 'Het was overleven'

Bosz zei ook dat Lyon nog twee keer moest scoren, 'voor een verlenging.' Al met al was het een bizarre wedstrijd. 'We hebben ook wat geluk gehad en vanaf het moment dat we met tien man speelden na de rode kaart van Viergever, was het overleven. Over twee wedstrijden gezien staan we terecht in de finale', aldus Bosz, die zich pas vanaf vrijdag druk wil maken over de wedstrijd tegen Willem II, in Tilburg. 'Eerst gaan we even een biertje drinken.'



Ajax begint de laatste competitieronde zondag met een punt achterstand op Feyenoord, dat Heracles ontvangt. Bosz verheugt zich op de finale tegen Manchester United, op 24 mei in Stockholm. Hij, als aanvallend denkende trainer, tegen de veel defensiever ingestelde Mourinho. 'Ik heb al eens tegen hem gespeeld, met Vitesse tegen Chelsea. Ik ben van plan deze keer te winnen.' Bosz is trots dat het hem is gelukt een finale te bereiken, en ook nog eens met 'een onervaren ploeg die uitgaat van een positieve voetbalgedachte.'