Tourfavorieten presteren wisselvallig in bergen en tijdrit van de Dauphiné

Meesterknecht wordt ronderenner

Richie Porte, Chris Froome en Jakob Diemer Fuglsang strijden op 9 juni om de etappezege. Fuglsang won de etappe en zou later ook de eindzege pakken. © AFP Porte was in Team Sky de meesterknecht van Tourwinnaars Bradley Wiggins en Chris Froome

In Porte, die begon als zwemmer en triatleet, is altijd een potentiële ronderenner gezien. In de Tour was hij de meesterknecht van de winnaars in de ploeg van Sky, eerst voor Bradley Wiggins, later voor Froome. Maar zodra hij voor eigen kansen mocht rijden, bleken de drie weken van de grote ronden telkens te lang voor hem. Zijn overgang van Sky naar BMC vorig jaar betaalde zich niet onmiddellijk uit. In de Tour zat het weer eens tegen, met een lekke band in de tweede etappe, de botsing met een stilstaande motor op de Mont Ventoux en een valpartij in de Alpen. Hij eindigde als vijfde, op 5,17 van zijn vroegere kopman bij Sky. De resultaten in 2017 waren veelbelovend, met eindzeges in de Tour Down Under en de Ronde van Romandië. Maar deze Dauphiné was voor hem een dag te veel.



Naar de vorm van Froome voor de Tour de France blijft het gissen. Hij overtuigde niet en viel zelfs van het podium. Eerst liet hij Porte achter, maar op het Plateau zag hij zijn voormalige maatje in de bergen weer langszij komen. Zijn tijdrit oogde als een worsteling. Er is geen reden om aan te nemen dat hij verstoppertje speelde: hij had de koers als eerste renner voor de vierde keer op zijn naam kunnen schrijven. Hij zei zaterdag: 'Het gaat de goede kant op. Deze wedstrijd was nodig om het juiste wedstrijdritme terug te krijgen.' Ook andere favorieten waren wisselvallig. Aru en Bardet kozen geregeld de aanval, maar konden die niet altijd tot het laatst voortzetten of moesten daar de tol voor betalen. Tegen zijn gewoonte in bleef Contador volgen. Fuglsang stond altijd als hooguit een outsider te boek, maar sinds zondag is hij ineens iemand om rekening mee te houden.