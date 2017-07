Tour Live - Wordt vandaag de dag dat Sky definitief de macht grijpt?

'Sagan denkt dat hij de koning is'

Sagan denkt dat hij de koning is maar de regels zijn er ook voor een wereldkampioen André Greipel

Het was alsof de jury in de Tour de France dinsdag uiteindelijk toch maar verdachtmakingen over de bescherming van renners met grote status voor wilde zijn. Aanvankelijk kwam het bericht naar buiten dat wereldkampioen Peter Sagan naar de 115e plaats in de rituitslag werd verwezen en dat hij een tijdstraf van 30 seconden aan de koersbroek kreeg.



De straf volgde nadat hij in de laatste meters van de sprint in de vierde etappe in Vittel een armbeweging maakte die het midden hield tussen een heuse elleboogstoot en, met het aanwenden veel goede wil, als het zich even breed maken. De naast hem sprintende Mark Cavendish vloog tegen de hekken, en heeft de Tour verlaten met een gebroken schouder. Ook John Degenkolb en Ben Swift gingen als gevolg van de manoeuvre tegen het asfalt. Later werd duidelijk dat de sanctie nog werd uitgebreid: tachtig punten minder in het voor hem zo belangrijke puntenklassement.



Maar dinsdagavond om 18.51 uur beende de voorzitter van de jury, de Belg Philippe Marien, kordaat de perszaal binnen, met in zijn kielzog een razendsnel aanzwellende groep van cameraploegen, fotografen en verslaggevers. Waar menigeen een bevestiging van de al eerder uitgelekte straffen verwachtte, sloeg zijn mededeling in als een bom: Peter Sagan wordt gediskwalificeerd wegens het in gevaar brengen van andere sprinters. Artikel 11 en 12 in het regelement van de internationale wielerbond maken dat mogelijk.



'Gevaarlijk gedrag in de sprint kunnen we niet tolereren', zei de juryvoorzitter.