Tour Live - Wie pakt het geel in Düsseldorf?

Wiedergutmachung?

Voor het eerst sinds dertig jaar gaat vandaag de Tour de France weer van start in een Duitse stad. Mogen we dit een 'Wiedergutmachung' noemen tussen Duitsland en de Tour?, vraagt sportverslaggever Iwan Tol zich af.



Het is nog maar een paar jaar geleden dat André Greipel, goed voor elf Tourzeges, bij verschillende banken aanklopte voor een hypotheek. Tevergeefs. 'Ze zeiden: meneer, u bent wielrenner. Over een paar jaar wordt bekend dat u doping heeft gebruikt en dan kunnen we fluiten naar ons geld.'



Om kwart over drie is in Düsseldorf de eerste renner van start gegaan voor de tijdrit in de 104de editie van de Tour de France. Het is voor het eerst in dertig jaar dat een Duitse stad weer startplaats is. In 1987 vond op de Kurfürstendamm in West-Berlijn de proloog plaats, gewonnen door Jelle Nijdam.



De terugkeer van 'Der Grand Départ' wordt gezien als een 'Wiedergutmachung' tussen de Tour en Duitsland. Maar is dat ook zo?