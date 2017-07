Tour Live - Wat wordt de strategie om Marcel Kittel te verslaan?

Nieuwe tactiek?

Gaat Dylan Groenewegen dan toch nog een keer een sprintetappe in de Tour de France winnen? Hij kwam ver, dinsdag in de Dordogne. Derde in Bergerac, zo dichtbij een zege in Frankrijk was de renner van Lotto-Jumbo nog nooit geweest. Vorig jaar werd hij vierde in Limoges.



Het deed hem niet zoveel, zei hij nadat hij zijn adem weer had hervonden, uitrijdend op de rollen. 'Het is een redelijk resultaat, hartstikke leuk, maar we willen meer.'



Hij wist al dat hij knetterhard rijdt. De registratie van de vorige sprint in Nuits Saint Georges toonde ook al aan dat hij gemeten over de laatste 700 meter alle spurters op snelheid klopte en op vijftig meter van de finish een piek haalde van 72,6 kilometer per uur.



Ook dat doet hem weinig. 'Het is misschien wel goed voor het vertrouwen, maar het zijn maar cijfertjes. Ik ga liever met de armen omhoog over de finish.' Hij weet ook: de sprint draait niet alleen om snelheid, maar ook om timing en het kiezen van de juiste positie.



Groenewegen wil eerder aangaan, zorgen dat hij niet opgesloten raakte. Anders is die vermaledijde Kittel alweer vertrokken. Gaat de nieuwe strategie werken?