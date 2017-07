Tour Live - Wachten op de massasprint na 213 kilometer: weer Kittel?

Wie zijn de koplopers?

We zullen het de komende uren veel hebben over deze mannen: Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro), Manuele Mori (UAE), Yohann Gène (Direct Energie) en Dylan van Baarle (Cannondale).



Wie dit zijn? Laten we beginnen met Dylan van Baarle. Neerlands klassiekerhoop in het gifgroen. De 25-jarige renner werd dit jaar bijvoorbeeld vierde in Parijs-Roubaix en ook top 10 in Dwars door Vlaanderen en E3-Harelbeke. Hij is al voor de tweede keer deze Tour de France in de aanval.



Maxime Bouet (30), 1.84 meter en 67 kilo. Geboren in het oosten van Frankrijk, vorig jaar tweede in een etappe in de Vuelta. Reed voor AG2R en Quick Step. Inmiddels bij Fortuneo, die uitkomt in de ProContinentale divisie.



Voor de Verenigde Emiraten (zo heet die ploeg) is Manuele Mori op avontuur. Een Italiaan. Gene veelwinnaar. Bij de beste uitslagen van de 36-jarige renner een negende plek in het algemeen klassement van de Tirreno-Adriatico.



Yohann Gène dan. Afkomstig uit Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Niet meer de jongste: 36 jaar. Won onder andere een etappe in de Route du Sud ('13). En het leuke van Direct Energie-renners is dat ze een playlist op hun profielpagina hebben staan. Luister mee naar de muziek van Gène. Favoriet Admiral T staat er twee keer in.