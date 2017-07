Tour Live - Van Avemaet: 'Het gaat tussen Sagan, Gilbert en mij'

Vakantie, melancholie en historie

De Tour is het vleesgeworden vakantiegevoel, de kinderlijke sporthonger. Willem Vissers

Columnist Willem Vissers wordt iedere zomer als de Tour de Francce begint weer licht melancholisch. 'De Tour was zo'n aanstekelijk spektakel, zo'n verbeelding van sportheroïek, dat we de Ronde naspeelden. Alles was echt in de Bloemenput in Echt: het geel, de bergtrui, demarrages, kleuters die water aangaven. Steeds meer rondjes door de buurt. Steeds langere etappes. Met Mon en Wim, Leon en Pedro, Hans, Koos en al die andere jongens, de een op een echte racefiets, de ander op een gewone schoolfiets. De berg bij het huis van Heuvelmans, waar de straat een meter of vijf eventjes omhoog liep, was scherprechter. Wie daar het vaakst als eerste boven was, kreeg de bolletjestrui.'



'De jeugdige vermetelheid eindigde in bed, met hersenschudding, met Anita als een van de eerste bezoekers. De ouders spraken na kortstondig overleg hun veto uit over de Ronde van de Bloemenput.'



Lees hier de hele column van Willem Vissers.