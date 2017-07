Tour Live - Uran pakt etappe, Gesink en Porte vallen uit

Ten Dam: bijna alles gelukt

Laurens ten Dam dacht even dat zijn ploeggenoot Warren Barguil de etappe had gewonnen. Dan was echt alles goed gegaan, zei Ten Dam. Want zijn ploeg zat met vijf mensen mee in de kopgroep.



'Het doel was om 20 punten te pakken in de tussensprint voor Michael Matthews. Dat lukte. Daarna ging Barguil ook nog voor de bollentrui. Dat lukte ook. Jammer dat hij dan verliest. Tweede is tweede. Maar we hebben het als ploeg goed gedaan.'