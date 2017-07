Tour Live - Pakt Sagan nog meer punten voor de groene trui?

Super Sagan

Het domste wat je kunt doen is aan Peter Sagan vragen wat hij dacht tijdens de sprint. Een journalist probeerde het gisteren toch, en het antwoord van de Slowaakse wereldkampioen liet zich raden. 'You don't have much time to think. You just do', klonk het in typisch Sagan-Engels.



Niet denken, gewoon doen. Het is het motto waarmee Peter Sagan al jarenlang een van de succesvolste renners van het peloton is, al leek hij het afgelopen seizoen minder ongenaakbaar dan voorgaande jaren. In de meeste voorjaarsklassiekers won hij net-niet en soms helemaal niet. Typerend was zijn 27ste plaats in de Ronde van Vlaanderen, waar hij ten val kwam nadat een jas van een toeschouwer in zijn stuur verstrikt was geraakt.



De afgelopen tijd liet de wereldkampioen zich alleen in de Ronde van Zwitserland gelden. In de vijfde etappe was weer een glimp van de oude Sagan te zien. Hij katapulteerde zichzelf in de sprint en won met zoveel overmacht dat hij zelfs de tijd had voor een jolig dansje op de fiets. Maar toen hij afgelopen zondag in de Touretappe naar Luik tiende werd, waren er toch weer twijfels. Was Sagan zijn glans kwijt?



Nee dus. De rest van het etappeverslag vindt u hier.