Tour Live - Mollema uit kritiek op Tour-organisatie: 'Afdalingen veel te link'

Mollema: afdalingen veel te gevaarlijk

Bauke Mollema heeft zondag na de negende etappe in de Tour de France kritiek geuit op de organisatie. Volgens de wielrenner van Trek-Segafredo was het parcours van de loodzware bergetappe veel te gevaarlijk, zeker de afdalingen. 'Kennelijk houdt de Tourorganisatie van een beetje spektakel', zei Mollema bij de NOS. 'Die afdalingen vandaag sloegen nergens op, zo link.'



Mollema hoorde aan de finish in Chambéry dat onder anderen Robert Gesink, Geraint Thomas en Richie Porte allemaal slachtoffer waren geworden van zware valpartijen. 'Als je zo'n parcours neerlegt, verbaast het me niet dat er een paar man naar huis gaan. Soms viel er een buitje, daardoor werd het nog gevaarlijker. Maar zelfs als het droog was geweest, vraag je met zulke afdalingen om valpartijen.'



De Groninger sprak van 'een superzware dag'. Mollema zat in de vroege vluchtgroep en moest op de laatste klim zijn kopman Alberto Contador helpen, die op achterstand was geraakt. 'Ik merkte al dat Alberto geen superbenen had. Later hoorde ik dat hij twee keer was gevallen.'