Tour Live - Mollema: 'Ik ga nog wel wat verbeteren'

Gesink: focus op doelen

Robert Gesink heeft in twee dagen tijd een aanzienlijke achterstand opgelopen in het algemeen klassement van de Tour de France. Woensdag kwam hij boven op La Planche des Belles Filles met een achterstand van een kleine tien minuten op ritwinnaar Fabio Aru.



Het past in het plan waarmee de Achterhoeker naar de Tour is gekomen. 'Ik focus me op mijn doelen. Dat zijn de bergritten in de laatste twee weken van de Tour', herhaalde hij woensdag bij de NOS nog maar eens zijn mantra deze Tour.



Gesink had gewerkt om Primoz Roglic en George Bennett, twee ploeggenoten bij LottoNL-Jumbo, goed aan de voet van de slotklim te brengen. 'Ik had een goede dag. Het heeft voor mij geen zin om mee te zitten bij zo'n finish op een korte springschans als deze klim. Mijn doelen liggen later. Ik ben ook rustig naar boven gereden. Ik hoef me hier niet te testen.'