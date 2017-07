Tour Live - Loodzware bergetappe: Gesink geeft op na valpartij

Wachten op Aru

Zeker is dat Fabio Aru zijn 'move' moet maken, met de Mont du Chat in de finale Aike Visbeek, ploegleider Sunweb

Aike Visbeek, ploegleider van Sunweb, denkt dat zondag na de negende etappe van de Tour veel duidelijk is over de podiumbezetting over twee weken in Parijs. 'Op dagen als deze verwacht iedereen vaak het grootste vuurwerk, en dan gebeurt er weinig. Maar ik denk toch dat we vandaag zullen zien wie er op het podium in Parijs gaan komen. Zeker is dat Fabio Aru zijn 'move' moet maken, met de Mont du Chat in de finale. Tijdens de Dauphiné heeft hij aangetoond dat die berg hem ligt', aldus Visbeek, die een rol verwacht van zijn renners Warren Barguil, Laurens ten Dam en Simon Geschke in een vroege ontsnapping. 'Het zal een hard gevecht worden om erin te komen, want dat wil iedereen.'



Maar in de strijd tussen de klassementsrenners rekent Visbeek dus op Aru. 'Het is de ideale kans om Chris Froome op achterstand te rijden. Astana is de ploeg die het Sky moeilijk kan maken. Hoe? Door bruggenhoofden te hebben na de Grand Colombier, renners die vooruit rijden en in de vallei naar het colletje van vierde categorie en aansluitend de Mont du Chat dan Aru kunnen gangmaken.'