Tour Live - Kopgroep van vier man op avontuur

Bellen met Klaas Jan

Tour de Klaas Jan De Tour door de lens van Klaas Jan van der WeijBij Klaas Jan van der Weij lijkt sport soms verdwaald in een vervreemdend landschap. De Tour de France kan soms oersaai zijn, maar hij maakt altijd geweldige foto's, schreef Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque.



Dit jaar is hij er voor de 23ste keer bij. Klaas Jan selecteerde de bijzonderste foto's uit zijn archief.

Volkskrant-fotograaf Klaas Jan van der Weij (64) is dit jaar bezig aan zijn 23ste Tour de France. Aan de hand van een foto vertelt hij hoe hij op een koersdag te werk gaat. 'Ik heb nog nooit zo veel fotografen bij een finish gezien.'



Klaas Jan, met een massasprint in de tweede etappe in Luik kwam je voorspelling gisteren uit. We zien vandaag een juichende Marcel Kittel in de krant. Een klassieker.

'Er valt weinig eer te behalen aan dit soort foto's, omdat alle fotografen bij de massasprint gepositioneerd staan achter de streep. Ik heb nog nooit zo veel fotografen bij een finish gezien.'



Waar stond je precies?

'Op een trap. Bij de organisatie kunnen fotografen een kleur hesje kiezen voor een bepaalde positie vlak achter de finishlijn of voor een plek op de trap. Op de trap heb je meer overzicht en geen reclameborden in beeld.'



'Als de renners eenmaal komen, is het snel kijken wie er voorop rijdt. Gisteren zag ik het blauwe shirtje van Marcel Kittel al vroeg naar voren komen, dan is het een kwestie van kleiduivenschieten. Bij een spannende finish zit je weleens mis.'



Lees hier het hele interview met Klaas Jan van der Weij terug.