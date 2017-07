Tour Live - Tranen bij winnaar Kittel

Proloog Oostenrijk

Er wordt ook nog gefietst in Oostenrijk. Een bijzondere proloog was daar vandaag: 800 meter klimmen. De Italiaan Oscar Gatto van Astana was de snelste in de traditionele korte klimtijdrit. Hij legde de 800 meter op de Schlossberg af in 2.11 minuten.



De Spanjaard Miguel Ángel Lopez, eveneens uit de Astana-ploeg, eindigde als tweede in 2.12. De Australiër William Clarke (Cannondale) finishte als derde in 2.15. Beste Nederlander was Pieter Weening van Roompot-Nederlandse Loterij op de negende plaats, in 2.20.