Tour Live - Marcel Kittel wint opnieuw, Groenewegen nu tweede

Nog 7,5 kilometer

Een halve minuut nog is de voorsprong van Bodnar. En nog maar 7,5 kilometer te fietsen.



O, wat zou het mooi zijn als de Pool wint. Een vluchter. Eenzame vluchter zelfs. In een Tour waarin het veel gaat over de saaiheid. De voorspelbaarheid van de sprintetappes.



Wie is er sterk genoeg in het peloton om dat gat ineens te dichten? Vast iemand van Quick Step, of zelfs van Sunweb. Maar we blijven hopen.