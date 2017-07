Tour Live - Groenewegen: 'Derde is leuk, maar we willen meer'

Hoe gevaarlijk is leven sportfotograaf?

Volkskrantfotograaf Klaas Jan van der Weij (64) doet dit jaar voor de 23ste keer verslag van de Tour de France. Hoe gaat hij daar te werk? Hij legt het uit aan de hand van een van zijn foto's, in deze vrijwel dagelijks verschijnende rubriek.



Klaas Jan! We zien vandaag je foto van een dalende Bauke Mollema bij een verhaal over de veiligheid van de renners in de Tour. Hoe gevaarlijk is het leven van een sportfotograaf eigenlijk?

'Dat valt wel mee, alleen heb ik de neiging om gekke dingen te doen. In een boom klimmen bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren dat ik heel wat jaren geleden in de Ronde van Nederland op een boogbrug in Weesp heb gelegen. Ik had de politie vooraf om toestemming gevraagd, want straks gaat iemand bellen dat er een persoon van de brug wil springen. Dan had ik mijn foto niet.'



'Ik kreeg toestemming, met de voorwaarde dat ik pas vijf minuten voor de doorkomst van het peloton op de brug mocht. Ik wilde de renners van bovenaf fotograferen, in het meest ideale plaatje moest er eigenlijk ook nog een boot onder de brug varen. Toen ik boven kwam, ben ik langzamerhand steeds verder op een smalle metalen kruis gaan liggen, alleen mijn schenen en borst rustten nog op het metaal. Ik durfde bijna geen foto meer te maken. Precies op het moment dat het peloton voorbijkwam, voer een boot onder de brug. Ik durfde daarna niet meer terug te gaan, maar dat is goed gekomen. Ik had een fantastische foto.'



Lees hier het hele interview met Van der Weij: 'Het vervelende is alleen dat ik me nog zo jong voel. Dat is een beetje mijn handicap.'