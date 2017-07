Tour Live - Groenewegen denkt aan andere strategie na zesde plaats

Kittel dacht dat finish verder weg was

Marcel Kittel leek vrijdag in de Tour de France zijn meerdere te moeten erkennen in Edvald Boasson Hagen. De Duitse wielrenner kwam in finishplaats Nuits-Saint-Georges van ver en duwde zijn fiets toch nog een fractie eerder over de finish dan de Noor.



’Ik dacht dat het nog 200 meter was tot de finish, maar toen was het nog maar 100 of 120 meter’, zei Kittel, die ondanks die inschattingsfout er toch nog in slaagde te winnen. ‘De deur op rechts ging open en ik vond toch nog een gaatje. Ik gaf alles, maar twijfelde of het genoeg was.’



Toen de fotofinish bestudeerd was en Kittel als winnaar werd aangewezen, schreeuwde de sprinter van Quick-Step het uit en stak hij drie vingers op richting de camera. Zondag en donderdag was de sprinter ook al de beste. Kittel voerde zijn totale aantal overwinningen in de Tour op naar twaalf. ‘Dit is echt geweldig, na één week sta ik al op drie ritzeges. Ik geniet van elk moment.’