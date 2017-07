Tour Live - Geen Sagan en Cavendish: kansen voor Groenewegen?

Verhoeven: vertrouwen in Groenewegen

Zeven of acht kansen rekende Dylan Groenewegen zich in deze Tour voor, twee liggen er inmiddels achter hem. Voor de sprinter van LottoNL-Jumbo is de rit van donderdag naar Troyes weer van groot belang. 'We gaan het hetzelfde aanpakken als de eerdere dagen', zei ploegleider Nico Verhoeven voor de start van de zesde etappe in Vesoul.



'Zeker bij de tweede sprint zaten we waar we wilden zitten, maar door die valpartij waren we gezien. Maar ik heb het volste vertrouwen dat we met Dylan om de ritzege kunnen meedoen.'



Zondag in Luik werd Groenewegen vijfde, dinsdag in Vittel was er nog voordat Peter Sagan zijn rivaal Mark Cavendish de hekken in duwde een valpartij op ruim een kilometer van de streep. De Amsterdammer was een van de slachtoffers, al viel de schade mee. Verhoeven: 'Hij heeft er de volgende dag geen last meer van gehad. Er zijn in ieder geval twee sprinters minder, dus dat maakt zijn kans iets groter.'