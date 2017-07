Tour Live - Geen Duitser in het geel: Martin komt niet aan tijd Thomas

Goede tijdrit Robert Gesink

Robert Gesink heeft deze Tour zijn zinnen gezet op een etappezege. Althans, dat is wat hij vooraf overal heeft verteld. Met de vorm lijkt het wel goed te zitten. Hij reed op het Nederlands kampioenschap vorige week al een erg sterke tijdrit. Dat doet hij nu weer.



Zijn tijd: 16 minuten en 35 seconden.



Voor de camera's van de NOS: 'We hadden afgesproken om volle bak te rijden op rechte stukken en voorzichtig in de bochten. Toen Dylan (Groenewegen, red.) in de bus kwam zei hij dat hij net was gevallen. Dat gaf een beetje schrik: een valpartij is het laatste waar ik zin in had.'



Gesink wil ergens tijd verliezen, zodat hij later in de Tour de vrijheid krijgt om in de kopgroep mee te gaan. Voorheen ging hij altijd voor een goed algemeen klassement. Hoe hij die tijd gaat verliezen? Niet in een vlakke etappe. 'We hebben er nog niet in detail over gesproken. Maar ik denk een keer rustig aandoen in een bergrit.'