Tour Live - Froome houdt gemengde gevoelens over aan 'idiote rit'

Froome: gemengde gevoelens

Chris Froome hield aan de negende etappe van de Tour de France gemengde gevoelens over. Aan de ene kant was er tevredenheid over het behoud van de gele trui en de tijdwinst op een aantal concurrenten. Maar de Britse kopman van Team Sky had ook iets te veel ellende gehoord en gezien om daarover uitbundig te zijn.



'Het was een idiote rit. Ik heb net de val van Richie (Porte) gezien, dat waren echt horrorbeelden. Ik hoop dat hij oké is en snel zijn rentree kan maken', zei Froome, die ook zijn ploeggenoot Geraint Thomas door een val zag opgeven met een gebroken sleutelbeen. 'Ook daarom houd ik gemengde gevoelens over aan deze etappe.'



Het positieve nieuws ging over de strijd die hij had geleverd met zijn concurrenten. 'De ploeg heeft werkelijk fantastisch gewerkt. Een rit als deze controleren is niet eenvoudig en ze deden het perfect. Ik had aan het begin van de Mont du Chat wat technische problemen en moest van fiets wisselen. Ik begreep dat Richie de groep toen heeft gemaand het even rustig aan te doen. Daarvoor ben ik hem dankbaar.'



Froome wilde niets zeggen over de aanval van Fabio Aru op het moment dat hij zelf pech had.