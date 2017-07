Tour Live - De sprinters mogen weer: vandaag dan Groenewegen?

Vallen hoort bij fietsen...maar zo vaak?

Het is de Tour van het gebroken bot. Het rijtje stemt mistroostig. Het begon meteen in de proloog, toen Alejandro Valverde in de regen onderuit schoof en zijn knie en enkel brak. Jon Izaggire overkwam hetzelfde en beschadigde zijn lendenwervel.



In de week daarop kraakte de schouder van Mark Cavendish, nadat Peter Sagan hem in de hekken had gereden. Zondag viel Robert Gesink op een trapper en liep een breuk in de wervelkolom op. Diezelfde dag volgde de horrorcrash van Richie Porte op de Mont du Chat, met kapot sleutelbeen en bekken als gevolg. Maandag verliet ook Rafal Majka de ronde, tweevoudig winnaar van de bolletjestrui, gehavend door kneuzingen en schaafwonden.



Het is een reeks die al snel leidt tot de vraag hoe het is gesteld met de veiligheid van het wielrennen. Bauke Mollema verklaarde zondag na de dollemansrit in de Alpen dat 'dit nergens op sloeg'. Jakob Fuglsang zei gisteren dat hij blij was dat er nog huid op zijn lijf zat toen hij over de finish kwam.



