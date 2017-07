Tour Live - De sprinters aan bod: hoe goed is Groenewegen?

Groenewegen: moet kunnen

Dylan Groenewegen gleed gisteren meters over het natte asfalt in Düsseldorf. Op zijn billen richting de hekken. Maar de schade valt mee. De jonge sprinter van Lotto-Jumbo heeft er wel weer zin in, zei hij vanochtend voor de start voor de camera's van de NOS.



Groenewegen: 'Vandaag wordt het wel mooi voor de sprinters. We gaan ons er tussen proberen te gooien in de finale. Het is altijd gekkenhuis in de Tour. En er staan veel goede spinters aan de start. Vorig jaar zaten we als ploeg vaak te vroeg voorin, dat gaan we dit jaar anders doen. Als ik op 200 meter wordt afgezet dan moet het goedkomen.'



Nee, Groenewegen is geen topfavoriet. Dat zijn Greipel, Kittel, Cavendish. 'Maar ik kán winnen. Het is niet makkelijk om daar als beste uit te komen. In de Enecotour waren ze er ook allemaal. Daar heb ik ook gewonnen.'