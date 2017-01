Tottenham Hotspur doorbreekt zegereeks Chelsea

Tottenham had uitgezien naar de ontmoeting met The Blues. Eind vorig seizoen had Chelsea een einde gemaakt aan de kampioenskansen en tweede maanden geleden bracht het Spurs de eerste nederlaag van het seizoen toe. Dat alles gebeurde op Stamford Bridge, waar Tottenham zelden wint. Op eigen grond, daarentegen, is het een heel ander verhaal.



Er ontstond een kwalitatief hoogstaande wedstrijd, waar de thuisploeg het betere van het spel had en Chelsea loerde op de counter. Contenaccio, zoals dat tegenwoordig heet. Vlak voor rust sloeg het team van Mauricio Pochettino toe. Uit een prachtige voorzet van Christian Eriksen kopte Alli knap raak. Het gejuich was tot in Arsenal-contreien te horen.



Chelsea raakte niet in paniek. Bij Manchester City ging het ook met een 1-0 achterstand de rust in, om vervolgens met 3-1 te winnen. De verdediging van Spurs is echter een stuk sterker dan die van City. Chelsea kwam en Eden Hazard miste een opgelegde kans. Terwijl een gelijkmaker in de lucht ging, viel het doelpunt plotseling aan de andere kant.