Topwerper Kenley Jansen niet in selectie Nederland voor World Baseball Classic

Werpers

1 Tom de Blok (Amsterdam Pirates)

2 Mike Bolsenbroek (Buchbinder Legionäre, DUI)

3 Rob Cordemans (Amsterdam Pirates)

4 Lars Huijer (Hoofddorp Pioniers)

5 Rick van den Hurk (Fukuoka Softbank Hawks, JAP)

6 Jair Jurrjens (geen club)

7 Diegomar Markwell (Neptunus)

8 Shairon Martis Lincoln Saltdogs, VS)

9 Loek van Mil (Neptunus)

10 Jim Ploeger (HCAW)

11 Tom Stuifbergen (DSS)

12 Juan Carlos Sulbaran (St. Louis Cardinals, VS minors)

13 Orlando Yntema (Neptunus)



Catchers

14 Dashenko Ricardo (Lincoln Saltdogs, VS)

15 Shawn Zarraga (Cincinnati Reds, VS minors)



Binnenvelders

16 Xander Bogaerts (Boston Red Sox, VS MLB)

17 Yurendell Decaster (geen club)

18 Didi Gregorius (New York Yankees, VS MLB)

19 Jonathan Schoop (Baltimore Orioles, VS MLB)

20 Sharlon Schoop (Baltimore Orioles, VS minors)

21 Andrelton Simmons (Los Angeles Angels, VS MLB)

22 Curt Smith (Lincoln Saltdogs, VS)



Buitenvelders

23 Wladimir Balentien (Yakult Swallows, JAP)

24 Chris Garia (Lincoln Saltdogs, VS)

25 Dwayne Kemp (Neptunus)

26 Jurickson Profar (Texas Rangers, VS MLB)

27 Kalian Sams (geen club)

28 Randolph Oduber (Lincoln Saltdogs, VS)



Technische staf

Bondscoach: Hensley Meulens

Bench coach: Andruw Jones

Pitching coach: Bert Blyleven

Pitching coach: Steve Janssen

Hitting coach: Sidney de Jong

Eerste honk coach: Wim Martinus

Derde honk coach: Ben Thijssen