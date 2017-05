Toptalent bij Vitesse, tot zijn teamleider hem misbruikte

Renald Majoor is 12 als hij de brief krijgt die zijn leven zal veranderen. Met het papier in zijn handen staat hij in het kindertehuis. Een donker jongetje met een atletische bouw. Een kind dat zo stil is dat anderen nauwelijks weten wat er in hem omgaat.



Verbaasd kijkt hij naar de envelop met het zwart-gele logo van Vitesse. Zo snel hij kan scheurt hij hem open. En dan ziet hij zijn naam in de uitnodiging. Het staat er gewoon.