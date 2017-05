Tom Dumoulin verdedigt roze trui in zware etappe zoals gepland, Omar Fraile wint

Magistrale Dumoulin In een magistrale rit tegen de klok in het heuvelland van Umbrië verpulvert Tom Dumoulin dinsdag zijn directe concurrenten. In een schitterende stijl, er trekken slechts lichte rimpelingen door het lijf.

Het was misschien wel de lastigste etappe om de roze trui in te verdedigen, had Sunwebploegleider Aike Visbeek voorafgaand aan de elfde etappe gezegd. Zijn ploeg had de rit van Ponte a Ema naar Bagno Romano niet voor niets van kilometer 0 tot 161 verkend. 'Maar dan nog: je weet dat er altijd gevaarlijke mannen mee zullen zitten in de ontsnapping. Dat kun je niet voorkomen. Daarna moeten we onze grote motoren op kop zetten. En dan is het van belang dat Laurens ten Dam er nog bij zit op de laatste klim.'



De voorspelling van Visbeek kwam vrijwel een-op-een uit. Na een hectische openingsfase reed er al snel een grote kopgroep weg. In die eerste groep zaten ook drie renners van Movistar, de ploeg van Nairo Quintana. Andrey Amador was de gevaarlijke man waarvoor Visbeek had gewaarschuwd. Hij stond op een achterstand van 4.39 minuten in het algemeen klassement.