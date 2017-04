Tom Boonen rijdt zijn laatste koers, België in de ban van zijn afscheid

De fiscus ontduiken is een nationale sport in België, het maakt Tom juist sympathiek Rik Vanwalleghem

In een interview vertelde Boonen eens hoe dat ging, toen het bekend was geworden dat hij drugs had gebruikt en was gaan trainen in het bos om toch vooral maar niemand tegen te komen. 'Plots zag ik een auto. Een wildvreemde vrouw draaide haar raampje open en begon te spreken. Ze zei dat het volk achter mij zou blijven staan. Haar speech was overweldigend. Toen ik naar huis reed, zat ik bijna te bleiten (Vlaams voor huilen, red.) op de fiets.'



'Als mens, als persoonlijkheid, is Tom heel aanvaardbaar voor de gemiddelde Vlaming', stelt Vanwalleghem. 'Men heeft respect voor het feit dat hij zijn problemen heeft opgelost en niet voor drugs en vrouwelijk schoon is bezweken. Dat getuigt van een Flandrien-achtige karaktersterkte.'



Ook een verhuizing naar Monaco, vooral ingestoken door het aantrekkelijke belastingklimaat, is hem nooit kwalijk genomen. Vanwalleghem begint te lachen. 'De fiscus ontduiken is een nationale sport in België. Het maakt Tom juist sympathiek. Bovendien heeft hij de fiscus ruimhartig (een bedrag van naar verluidt 1 tot 1,5 miljoen euro, red.) terugbetaald voor de belastingontduiking.'



Sinds vijf jaar is de Kempenzoon weer terug in zijn geboortesteek. Hij woont in Balen, samen met zijn eerste liefde Lore en hun tweeling. In een villa met een oprijlaan, met zoveel vertrekken dat hij een bel heeft laten installeren in de slaapkamer zodat hij nooit de dopingcontroleur kan missen. En zijn meubelen? 'Ja, die koopt hij nog steeds bij ons', zegt Jo Van Hove van Odrada trots.