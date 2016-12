Tokio stelt begroting Spelen bij na druk IOC

Het was even slikken voor IOC-vicevoorzitter John Coates toen hij twee maanden geleden het budget te horen kreeg dat Tokio dacht nodig te hebben voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2020: 26 miljard euro, bijna vier keer zo hoog als de 7,7 miljard in 2013, toen de Japanse hoofdstad de Spelen kreeg toebedeeld. Zonder drastische bezuinigingsmaatregelen zou het zomaar richting de 30 miljard kunnen gaan, waarschuwden onderzoekers van de gemeente Tokio.



Dat was niet de afspraak, benadrukte Coates gelijk. Op aandringen van het IOC moest Tokio met een nieuw plan komen. Dat werd gisteren gepresenteerd. 'Versie 1', zo noemde Toshiro Muto, chef van de organisatie het optimistisch. Het budget is bijgesteld tot een bedrag tussen de 14,5 en 17,5 miljard euro, nog altijd het dubbele van de oorspronkelijke begroting. 'En we zullen doorgaan met het zoeken naar kostenbesparende mogelijkheden om later nog een 'versie 2' te kunnen presenteren.'