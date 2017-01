Titelverdediger Djokovic verliest in tweede ronde Australian Open

Maakt Federer kans op een nieuwe hoofdprijs? Het is vijf jaar geleden dat Roger Federer (35) een grandslamtitel won. Wat heeft hij gedaan om kans te maken op een nieuwe hoofdprijs? Trainingsgenoot Peter Wessels over de ambitieuze vedette, die na een half jaar afwezigheid vanaf vandaag te zien is bij de Australian Open. Djokovic is zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijtgeraakt Oud-prof Jacco Eltingh

Djokovic was de nummer twee van de plaatsingslijst op het toernooi dat de Serviër al zes keer won. Met een zevende zege was hij alleen recordhouder geworden. Sinds 2008 haalde hij altijd tenminste de kwartfinales. Alleen bij zijn eerste twee deelnames, in 2005 en 2006, was Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld.



De dertigjarige Istomin, de nummer 117 van de wereld, kwam nog nooit verder dan de derde ronde in Melbourne. Hij dankte zijn deelname aan een wildcard. Dat het een fysiek duel zou worden bleek al in de eerste game die liefst zestien minuten in beslag nam. Istomin won de eerste set, verloor de volgende twee, maar verzilverde het vierde setpunt in het vierde bedrijf. Een breek in de vijfde game maakte uiteindelijk het verschil. 'Het spijt me voor Novak dat ik vandaag zo goed speelde. Ik heb mezelf ook verbaasd', zei Istomin na de partij in een gesprek op de baan met oud-tennisser Jim Courier. Veel woorden had Istomin niet. 'Ik voel zo veel emotie door mijn lijf gaan, ik weet niet wat ik moet zeggen.'



Grote teleurstelling

Het moet een grote teleurstelling zijn voor Djokovic, die heerste in de eerste maanden van 2016. Hij pakte grandslamtitels bij de Australian Open en Roland Garros en twee titels bij de Masters in Indian Wells en Miami. Maar Djokovic incasseerde vorig jaar ook onverwachte nederlagen, zoals tegen Sam Querrey op Wimbledon of tegen Cilic in Parijs Bercy van wie hij daarvoor nooit had verloren.



'Djokovic is zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijtgeraakt', zei oud-prof Jacco Eltingh vorig jaar in een interview met de Volkskrant. 'Je zag het ook toen Federer en Nadal kwetsbaar werden. Plotseling denken andere spelers: hé, Djokovic is dus toch te pakken. Het heeft hem een mentale tik gegeven.'



Jan Siemerink, technisch directeur van de KNLTB en Davis Cupcaptain: 'Na zijn uitschakeling op Wimbledon verloor Djokovic op de Spelen van Rio al in de eerste ronde van Del Potro. Dat was ook een flinke knauw, want Djokovic liep huilend van de baan. Ik zie zijn coach Boris Becker nog lopen in het olympisch dorp, in een Servisch trainingsjack. Dat kon hij snel weer uittrekken.'



De 29-jarige Djokovic verloor eind vorig jaar na 122 achtereenvolgende weken zijn eerste plaats op de wereldranglijst aan Andy Murray. In de race om de eerste plek wordt de achterstand nu alleen maar groter.