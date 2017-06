Titelstrijd in NBA schreeuwt om wederopstanding LeBron James

Toch is de finaleserie allesbehalve beslist, weten ze bij de Warriors als geen ander. De clubs strijden voor de derde opeenvolgende keer om de NBA-titel. Een jaar geleden was Golden State ook heer en meester in de eerste twee wedstrijden. Uiteindelijk was het Cleveland dat op spectaculaire wijze de titel greep. De club boog als eerste team ooit een 3-1 achterstand om in de finale.



Na twee wedstrijden in Oakland verplaatst de finaleserie zich woensdagnacht naar Ohio. Een jaar geleden knokten de Cavaliers zich in duel drie met een monsterzege (dertig punten verschil) in eigen huis terug in de serie.



Maar LeBron James had zondagnacht weinig zin om terug te blikken op vorig seizoen. 'Ik ben niet zo van het verleden', zei hij tegen journalisten in de kleedkamer van zijn team. 'Ik ben meer van het heden. We moeten simpelweg een manier vinden om beter te zijn in de derde wedstrijd.' James weet: de Warriors hebben een andere, sterkere ploeg dan een jaar geleden.