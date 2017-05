Tijdritkoning Dumoulin laat concurrentie ver achter zich en pakt het roze

De honderdste Giro d'Italia De honderdste Giro d’Italia moet de Ronde van heel Italië worden. Wij reisden langs het parcours en verzamelden de mooiste verhalen. Over wielrennen natuurlijk, én over Italië en de Italianen.

Heeft hij de tegenstand met die bescheidenheid zand in de ogen willen strooien? Gisteren, op twee dagen na precies een jaar nadat hij het roze in de vorige editie had moeten inleveren, trok hij de trui weer over zijn schouders.



In een magistrale rit tegen de klok in het heuvelland van Umbrië verpulverde hij zijn directe concurrenten. De Colombiaan Nairo Quintana, die hem zondag op de zware klim naar de Blockhaus nog net voor was gebleven, reed voor zijn doen geen slechte tijdrit, maar kreeg op de 39,8 kilometer tussen Foligno en Montefalco bijna drie minuten aan de broek. De Fransman Thibaut Pinot, toch een erkend specialist en door Dumoulin zelf aangewezen als de dinsdag te kloppen tegenstander, noteerde na de verzengende exercitie van de Nederlander een gat van 2,40.



Alleen de Italiaan Vincenzo Nibali bleef met een zesde plaats in de etappe enigszins in de buurt, al kijkt ook hij nu tegen achterstand van 2.47 aan.



In de luwte van het machtsvertoon van de Limburger, reed Bauke Mollema in de discipline die niet echt de zijne is alles uit de kast en kreeg loon naar werken. Hij passeerde in de rangschikking Pinot. Quintana kon hem maar net voorblijven.