Tiger Woods krijgt professionele hulp voor medicijngebruik

Rugklachten

Uit testen bleek dat Woods niet onder invloed van alcohol reed. Een onverwachte reactie op medicijnen voor zijn rugproblemen was naar eigen zeggen de oorzaak voor zijn wangedrag achter het stuur. De 41-jarige golfer mocht enkele uren later de gevangenis van Palm Beach verlaten. 'Ik had niet door dat de mix van medicatie zo'n sterk effect had', zei hij na zijn vrijlating. De strafzaak dient om die reden pas in augustus.



Woods kampt al langer met zware rugklachten en onderging in april een rugoperatie, zijn vierde in bijna drie jaar tijd. Ver daarvoor tekende het verval zich af voor de wonderboy die het golf jarenlang domineerde. Woods raakte eind 2009 betrokken bij een reeks seksschandalen en laste na wereldwijde ophef een sabbatical voor onbepaalde tijd in. Pas vier maanden later maakte hij zijn entree op het wereldtoneel.