Tevez wordt in China bestbetaalde voetballer na mega-transfer

De Chinese staat wil de voetbalsector in hoog tempo ontwikkelen

Tevez is de volgende in het rijtje internationale sterspelers dat voor een duizelingwekkend bedrag naar China vertrekt. Vorige week tekende de Braziliaan Oscar bij Sjanghai SIPG. De 25-jarige middenvelder stapt over van Chelsea, dat 60 miljoen euro ontving van de Chinezen. Oscar gaat volgens Engelse media 470.000 euro per week verdienen.



Oscar en Tevez zijn niet de eerste spelers die zwichten voor het grote geld. Zo vertrokken ook oud-Feyenoorder Graziano Pellè, Sjaktar Donetsk-spits Alex Teixeira en Chelsea-verdediger Ramires naar China. De tendens is het gevolg van de professionalisering van het Chinese voetbal. De Chinese staat wil de voetbalsector in hoog tempo ontwikkelen. Het land wil het WK voetbal organiseren en winnen. Die doelstelling zal met louter spelers van eigen bodem waarschijnlijk niet gehaald worden. Niet alleen internationale sterren worden in hoog tempo opgekocht, ook coaches van naam vertrekken naar de Aziatische grootmacht. Zo is Felipe Scolari, die Brazilië in 2002 aan de wereldtitel hielp, coach bij Guangzhou Evergrande.