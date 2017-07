Teruglezen Tour - Gesink tweede: 'Bij volgende etappes gaan we spel nog een keer spelen'

Gesink: ik was ook op

Liep vandaag de hele dag een beetje achter de feiten aan Robert Gesink

Direct na de finish verscheen Robert Gesink voor de camera's van de NOS. Zijn analyse: 'Pff, het was een lastige dag. Het duurde echt lang voordat we met een kopgroep weg waren. En op die laatste klim was ik nog wel goed. Ik dacht toen: dat gat (naar Calmejane, red.) knal ik in een keer dicht. Maar toen ontplofte ik een beetje.'



Hij probeerde nog te herstellen. Dat lukt niet. 'Ik hoorde wel dat hij kramp had, ik was zelf ook niet heel veel frisser. Ik had vandaag bergen energie, maar dat was in de laatste kilometers echt op.'



Het was een mooie koers, vond Gesink, puffend van vermoeidheid. 'Liep vandaag de hele dag een beetje achter de feiten aan. Heb in de beginfase veel kracht verspeeld. Uiteindelijk wel een super koers gereden.'



Helemaal teneergeslagen van Gesink zeker niet. 'Er komen nog veel kansen. Dit was de eerste. Ik niet zo'n Jura-man. Dat op en af... Morgen neem ik even een snipperdag. En bij volgende etappes gaan we het spel gewoon nog een keer spelen.'