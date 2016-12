Teruglezen NK Schaatsen - Bergsma: 'deze titel is heel welkom'

Voorbeschouwing dag drie

De laatste dag van het NK afstanden in Heerenveen. We beschouwen voor met Volkskrant-schaatsverslaggever Erik van Lakerveld.



Ha Erik, de laatste dag. Wordt het nog spannend vandaag?

‘Jazeker. De 1000 meters zijn het interessantst vandaag. Zowel bij de heren als de vrouwen. De 1000 meter wordt bepalend wie er naar het EK sprint gaan.’



Laten we beginnen bij de vrouwen: wie is de favoriet voor de Nederlandse titel?

‘Ik denk Jorien ter Mors. Maar ook Marrit Leenstra is een specialist op de 1000 meter. Meer nog dan op de 500 meter, waar ze dit jaar ook ineens mee kon met de top. Maar Ter Mors is in principe altijd beter dan Leenstra op deze afstand.’



En moeten we ook nog op Ireen Wüst letten?

‘Altijd. Ze heeft een hele goede 1.500 en 3000 meter gereden, dus dan is het altijd interessant om te zien hoe ze de 1000 schaatst.



‘Voor het EK sprint staan Leenstra en Ter Mors goed. Daar achter maken bijvoorbeeld Floor van den Brandt en Anice Das, respectievelijk tweede en derde op de 500 meter nog een kans. Maar dat zijn wel echte 500-meterspecialisten.’



Kjeld Nuis kwam er gisteren niet aan op de 1.5000 meter. Gaat hij zich revancheren op de 1000?

‘Dat lijkt me wel. Maar let ook op Dai Dai Ntab, de verrassende winnaar op de 500. Hij zegt zelf een goede kilometer in de benen te hebben, dus ik ben benieuwd wat hij vandaag nog kan in Heerenveen.’



Moeten we het nog over de 10 kilometer hebben?

‘De belangrijkste concurrenten van Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Erik Jan Kooiman, schaatsen in de Clafis-ploeg van Jillert Anema. En de schaatsers uit die ploeg vallen tegen op dit NK. Het moet dus heel raar lopen wil Kramer de 10 kilometer niet winnen.’



En dan lijkt na de winst op de 1.500 en 5000 meter nog steeds geen maat te staan op de Fries.

‘Laat me dan nog een naam geven voor de 5000 meter voor de vrouwen: Yvonne Nauta, gisteren verrassend derde op de drie kilometer. Zij was de nummer zes van de olympische 5 kilometer in Sotsji. Ze is inmiddels geen prof meer, maar schaatst voor het Gewest Friesland. Zij zou goede zaken kunnen doen.’