Teruglezen Giro d'Italia - Dumoulin: 'Vechten, vechten, vechten en conclusie aan de finish'

Mollema zakt plek

Bauke Mollema zakte dinsdag in de zware zestiende etappe van de Ronde van Italië een plaats in het klassement. De Nederlandse wielrenner van Trek-Segafredo kon in de rit naar Bormio het laatste deel niet mee met zijn concurrenten en kwam uiteindelijk als zevende over de finish, op 1.35 van ritwinnaar Vincenzo Nibali.



'Wat een helse rit zeg, de laatste beklimming zat ik compleet 'en bloc'. Jammer dat ik op bijna alle mannen voor me in het klassement tijd verlies', aldus Mollema, die van de zesde naar de zevende plek daalde.



Zijn achterstand op klassementsleider Tom Dumoulin, die dinsdag de grote verliezer was en nog maar een kleine voorsprong op zijn belangrijkste uitdagers over heeft, is 3.49 minuten.



Steven Kruijswijk, kopman van LottoNL-Jumbo, zette dinsdag de twaalfde tijd neer. In het klassement steeg hij van de tiende naar de negende plaats. 'Ik ben mee gesprongen in de hoop dat ik wat tijd zou pakken. Ik had helaas geen superdag, dus eigenlijk is het voor niets geweest', zei Kruijswijk.