Teruglezen - Froome na val: 'Alleen wat huid kwijt, maar dat hoort erbij'

Groenewegen: voldoende

Nee, Groenewegen is niet echt tevreden met die vijfde plek. 'Een voldoende geef ik mezelf', zei hij voor de camera's van de NOS.



Over de sprint: 'Het was lang wachten tot de sprint echt begon. Maar ik zat er goed bij. Net toen ik wilde aangaan kwam Greipel naast me rijden. Of er contact was? Een aantal ellebogen heb ik wel gevoeld, maar ook uit moeten delen.'



'Ik zat bij Bouhanni in het wiel. Toen keek ik op mijn metertje: nog 450 meter. Ik dacht, ik wacht nog even. Maar toen kwamen ze er met z'n allen overheen.'



'Vergeleken met vorig jaar zaten we er goed bij voorin. Dat is een goed gevoel. Op naar de volgende sprint dan maar.'